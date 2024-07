Itt van a küszöbön az NB II. rajtja, amelyre a Kozármisleny már Pinezits Máté irányításával készült fel, aki Sopronból indulva az MTK és a Kispest utánpótlásán át ért el oda, hogy előbb a Budapest Honvéd, majd a baranyai kék-fehérek vezetését bízták rá. Persze a labdarúgás iránti rajongása nem újkeletű.

Pinezits Mátéra komoly kihívások várnak

Fotó: Laufer László

– A futball iránti szenvedély az édesapámnak köszönhető – árulta el a kérdésünkre a vezetőedző. – Korábban alacsonyabb osztályban focizott, illetve a mai napig járja a mérkőzéseket, edzéseket bármilyen bajnokságról vagy korcsoportról van szó. Rajta keresztül itatódtam át nagyon fiatalon a labdarúgás iránti szeretettel. A szülővárosomban Sopronban, illetve később, amikor elkerültem egyetemre Szombathelyre, akkor ezt vittem tovább.

A 40 éves szakvezető tudatosan készült arra, hogy ha egyszer szögre is akasztja a csukát, később se kelljen eltávolodnia szeretett sportjától.

– Már a foci mellett úgy választottam főiskolát, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Specifikusan ebben az irányban képeztem magam, és tettem le a licenceket, valamint jártam megállás nélkül továbbképzésekre, tanulmányutakra – folytatta. – Elég fiatalon, még amikor Sopronban fociztam, már az edzősködésre készültem. Ott is kezdtem el dolgozni fiatalokkal, s a munkámnak köszönhetően keresett meg az MTK és a Puskás Akadémia. Előbbit választottam, ahol óriási megtiszteltetés és szerencse ért. Garami Józsi bácsi az első edzőmérkőzésünk után odalépett hozzám, hogy látja bennem a fantáziát, a szárnyai alá vesz, bármiben számíthatok rá. Onnantól öt éven keresztül az ő égisze mellett is gyakoroltam a szakmát. Voltam vezetőedző különböző korosztályoknál, és a második évemben felkértek szakmai vezetőnek is.

Az MTK-nál végzett munka újabb ajtókat nyitott ki, amelyekből egy Kispestre vezetett.

– A Budapest Honvédnál az U19-es csapatot bízták rám három évre – tért ki legutóbbi klubjára. – Minden olyan játékossal dolgoztam, aki a felnőtt együttes közelébe jutott, illetve jól szerepeltünk a Puskás-Suzuki-kupán és a Viareggio Kupán is. Mind a kettőn veretlenül szereztünk érmet és olyan helyezést, amilyet magyar csapat még nem. Emiatt kértek fel aztán a felnőtt együttes irányítására, ahol belekezdtünk egy építkezésbe, ami picit új utak felé vitte a klubot, a sajátnevelésű és magyar játékosok irányába nyitottunk. Közben felvételt nyertem a Pro Licencre, ahol Róth Antal vett a szárnyai alá, látott el tanácsokkal. Mellette Fehér Péter, felvértezve a nemzetközi futball tapasztalataival, másfél évig a Honvéd szakmai igazgatójaként támogatott. Mondhatom, neves, sokat tapasztalt mentorok segítették az utamat.