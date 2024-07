– A második olimpiájára készül. Hasonló érzések vannak most Önben, mint 2016-ban?

– Egészen más érzés most kijutni az olimpiára, mint 2016-ban volt. Akkor egy hatalmas meglepetés volt, hogy teljesíteni tudtam az olimpiai szintet. Az első esztendő volt, hogy a húsz kilométeres távon gyalogoltam. Azóta sokkal keményebbek lettek a kijutási feltételek, hiszen jelenleg a ranglista alapján negyvennyolc fő juthat ki az ötkarikás játékokra. A mostani kijutásban sok év kemény munkája van. Az elmúlt nyolc esztendőben sok hullámhegyen és hullámvölgyön mentem keresztül. Mindenesetre az idei évre beérett ez a sok munka, három percet javítottam a húsz kilométeres egyéni csúcsomon, ami a világranglista negyvenharmadik helyére volt elegendő, így bizonyíthatok majd Párizsban, húsz kilométeres gyaloglásban. Továbbá a júniusban megrendezett Európa-bajnokságon tizennegyedikként értem célba, megelőzve többek között a többszörös magyar csúcstartó Madarász Viktóriát, és így legjobb magyar gyaloglóként sikerült végeznem. Az pedig külön öröm számomra, hogy az új olimpiai versenyszámban, a maraton vegyes váltóban is olimpiai kvótát szereztünk Venyercsán Bencével. Tehát összességében azt mondhatom, hogy a mostani kijutással bizonyítottam magamnak és mindenki másnak is, hogy helyem van a legjobbak között.

Récsei már több nívós eseményen is letette névjegyét.

Fotó: Szabó Miklós

– Hogy sikerült a felkészülés?

– Az idei felkészülés és a versenyszezon különösen nehéz volt, mert tavaly még harmincöt kilométeren indultam a világbajnokságon, míg idén az olimpiára húsz kilométerre és a maratoni vegyesváltóra készültünk. Az edzéstervben is sok minden változott, fel kellett gyorsuljak a húsz kilométeres távra, valamint a versenyszezon is sokkal feszítettebb lett, hiszen kéthárom hetente versenyeztem, hogy a húsz kilométeres világranglistán bebiztosítsam magam a legjobb negyvennyolc közé. Ehhez jött hozzá a váltóra való felkészülés, illetve a váltóversenyek. Szerencsére az edzőm, Srp Mklós, és az ő munkáját segítő Szűcs József megfelelő edzéstervvel és edzői munkával támogattak. A háttértámogatást és az önbizalomnövelést pedig a férjemnek és a családomnak köszönhetem.