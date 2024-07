Büszke lehet a 2023/24-es idényére az NB II.-ben vitézkedő PTE-PEAC férfiröplabda-csapata, ugyanis az alapszakaszt harmadikként zárta az együttes, tizennyolc meccs alatt csupán ötször talált legyőzőre, míg a rájátszás során sikerült elcsípni a második helyet, így ezüstérmet ünnepelhetett Szabó Tamás legénysége.

– Nagyon érdekes, fordulatos és eredményes szezont zártunk. Nagy tervekkel és reményekkel vágtunk neki a bajnokságnak, hiszen az előző szezonban másodikként végeztünk, és a bajnok nem indult ebben a kiírásban – fogalmazott lapunknak a vezetőedző, Szabó Tamás. – A pontvadászat jól kezdődött, sorra nyertük a mérkőzéseket, de a szezon elején látszott, hogy velünk együtt négy nagyon erős alakulat van a mezőnyben. A Szolnoktól szenvedtük el az első vereséget, majd a Győr volt a második legyőzőnk, és az alapszakasz végén az Egertől is kikaptunk egyszer. A rájátszás utolsó tornája is úgy alakult, hogy csak az utolsó ütközetünk volt tét nélküli. Az ezüstéremmel ismét elégedettek lehetünk, hiszen ezért a helyezésért is nagyon meg kellett küzdenünk, és a bajnok Szolnok messze jobb csapat volt, mint az előző szezon aranyérmese.

Ráadásul úgy sikerült ilyen jól teljesíteni, hogy közben rengeteg nehézség hátráltatta az együttest. Előbb Takács Barnabás eligazolását kellett megemészteni, aki alapembernek számított, azonban befejezte Pécsen a tanulmányait, így hazaköltözött Szombathelyre, és a SZoESE csapatához igazolt, ahol korábban elkezdte a pályafutását. Továbbá Fischer Máté makacs egészségügyi problémával kezdett el küzdeni, így csak az utolsó két találkozón volt bevethető. Az idény vége felé pedig Újhelyi Balázs is kevesebb mérkőzést tudott vállalni. Jó a rosszban, hogy a sok hiányzónak is köszönhetően sok lehetőséget kapott az utánpótlásból Baranyi Bence, Gál Miklós, Illés Ákos, Várbíró Tamás és Horvát Máté Marcell, de Visegrády Regő, Sütő Zsigmond, Emődy Ákos, Gulyás Benjamin és Fröhling Ábel is megmutathatta alkalmanként, hogy mire képes.

A nehézségek és a változások a szezon befejeztével sem értek véget: Storcz Dániel, aki több mint tíz esztendőt húzott le Pécsen, s tagja volt a klub összes korosztályos utánpótláscsapatának, végleg befejezi a versenyszerű röplabdázást, Újhelyi Balázs pedig nem tudja összeegyeztetni tanulmányait a sporttal. Ennek ellenére a fiatalok teljesítménye reményteli, így fényes jövő várhat a pécsi együttesre.