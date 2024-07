A Mecsek lankái azonban ennél is többet képesek adni, hiszen ha tovább távolodunk a vizektől, akkor a kanyargós út komoly kihívás elé állíthatja a vállalkozó kedvűeket. A négykerekű gépszörnyek megszelídítői a mai napig imádják a környéken rendezett szakaszokat, de a kerékpárosok számára is jó kihívásnak bizonyulnak az emelkedők. Természetesen jármű sem kell a versenyzéshez, a futók is előszeretettel száguldanak végig az utakon, vagy épp a kevésbé kijárt ösvényeken.

A környék más sportágak űzőinek is tökéletes helyszín, hiszen minden megtalálható, ami szükséges. Így nem véletlen, hogy triatlon-, s öttusa-­megmérettetéseknek egyaránt adott már otthont Orfű, nem beszélve az ide szervezett legkülönfélébb edzőtáborokról.