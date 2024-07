Kenderesi Tamás a legjobb idővel készülhetett 200 pillangón a fináléra: először az előfutamban, majd az elődöntőben s egyéni csúcsot úszott, emellett mindkét alkalommal legyőzte példaképét, az akkor még 19-szeres olimpiai bajnok amerikai Michael Phelpset (huszonháromszoros olimpiai bajnokként vonult vissza). A döntőben nagy hajrájának köszönhetően az ezüstéremre is jó esélye volt a magyar sportolónak, de végül 1:53.62 perces egyéni csúccsal harmadik lett. Aztán jött az elhíresült „sajtbureszes” nyilatkozat, ami a mai napig mosolyt csal az emberek arcára.

Sajtbureszek helyett igazságot szeretne.

Nos, ennek a felejthetetlen sporteseménynek immáron nyolc esztendeje. Azóta több úszó-világbajnokságon, úszó-Európa-bajnokságon és magyar bajnokságon is letehette névjegyét, sőt, még 2021-ben, Tokióban is rajthoz állt, ráadásul mindössze hét század hiányzott neki az újabb bronzhoz, de az idei ötkarikás játékokat már csak otthonról követheti.

Mint ismert, Kenderesi Tamás tavaly áprilisban egy közleményben tudatta, hogy doppingvétség gyanúja miatt eljárást kezdeményezett ellene a Doppingellenes Világszervezet. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, de érdemi előrelépés nem történt. Sőt, az olimpiai bronzérmes úszó és jogi csapata hiába vár arra, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróság egyáltalán kijelölje a fellebbezéssel kapcsolatos tárgyalás időpontját – helyette lemondott az ügyben választott bíróként megbízott Dávid Gyula.

– Egy év is kevés volt ahhoz, hogy kitűzzék a tárgyalás időpontját, még mindig csak ott tartanak, hogy talán szeptemberben sor kerülhet a meghallgatásra. A halogatásnak ez a felháborító formája miatt mondtam le – fogalmazott korábban a hetvenöt esztendős jogász, Dávid Gyula.

A sokat megélt sportoló ebben a nehéz időszakban családja körében igyekszik feltöltődni, legutóbb például Kaposváron próbált kikapcsolódni, ahol azért nosztalgiából úszott pár métert.

– Jó ez a víz, meg minden, de higgyétek el, szívesebben készülnék most a közelgő olimpiára! Úsztam pár métert nosztalgiából, és visszaemlékeztem, milyen nagy utat tettem meg az úszásban. Amikor visszaúsztam a többiekhez, láttam anya könnyes arcát. Tudtam, ő is arra a húsz évre gondolt. Most már egy ideje nagyon nehéz, de bízok benne, hogy győzni fog az IGAZSÁG! Én készen állok bizonyítani – tette közzé közösségi felületén az olimpiai bronz- valamint Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes, ifjúsági olimpiai bajnok magyar úszó.