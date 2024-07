Egyesületi színekben már szerepelt magyar hiphopcsapat kontinensviadalon, idén először azonban nemzeti válogatottként léphetett színpadra a Senior Hip-Hop Team. Igencsak veretes mezőnyben kellett helytállni, hiszen huszonhárom országból érkeztek csapatok, így összesen közel négyezer sportoló mutathatta meg a norvég fővárosban, hogy mire képes.

Az összhanggal nem volt probléma, talán ez betudható annak is, hogy a válogatott versenyzői a PTE PEAC Cheerleading Szakosztály, az Eurodance Táncszínház és a pécsi Art Kingdom Dance Community táncosai voltak. A felkészülést igyekeztek az elmúlt évek tapasztalataira is építeni, több koreográfust is bevontak, így tehát kulcsszerepe volt Alexa Christiannak, Buzády Kevének, Császár Adriánnak, Gergely Viktornak és Hartmann Gábornak. Edzőként pedig Biró Tímea, Horváth Tamás, Nagy Attila, Perjés Beatrix és Szalai Kata segítette a válogatottat, amely ezen a magas színvonalú versenyen is bravúrosan szerepelt, és tizedikként végzett.

– Európa szerte hatalmas rutinnal és múlttal rendelkező csapatok vettek részt a versenyen. Mi még újnak számítunk, így eredménytől függetlenül is még többet kell mutatnunk és bizonyítanunk a bíráknak – nyilatkozta lapunknak az edzőként is tevékenykedő Szalai Kata. – A pontozásos sportágak átka a szubjektivitás, az enyém pedig az elfogultság. Természetesen jobban örültem volna, ha 2-3 hellyel előrébb végzünk. Próbálok reálisan gondolkozni, és a folyamatos tapasztalatokból építkezni a jövőt illetően.

A magyarokat tekintve az All Girl Team végzett a legelőkelőbb pozícióban, hiszen a negyedik helyezésnek lehetett örülni, de nem lehet elmenni szó nélkül a tizennyolcadikként végző magyar nemzeti válogatott mellett sem, amely először indult Senior Freestyle Pom Team kategóriában Eb-n.

Ismét bebizonyították a lányok, hogy ennek a sportágnak van jövője az országban és Baranyában is.