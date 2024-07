Néhány nap múlva, július 26-án tartják Párizsban a 2024-es nyári olimpia megnyitóját, majd két héten át gyakorlatilag minden figyelem az ötkarikás játékokra irányul. Az elmúlt évtizedekben számos baranyai érdekeltségű sportoló bizonyíthatott az egész világ előtt, de legutóbb három éve, Tokióban is volt kikért szorítani.

A triatlonos Bicsák Bence némi túlzással ugyan, de félholtan is hetedikként ért célba, mindössze 52 másodperccel a győztestől lemaradva. Ez pedig egyelőre minden idők legjobb magyar olimpiai helyezése a sportágban. A pécsi születésű úszó, Jakabos Zsuzsanna a 4 x 200-as gyors váltóval (Kapás Boglárka, Verrasztó Evelyn, Veres Laura, Késely Ajna) ugyancsak hetedik lett, a párizsi olimpiáról viszont lemarad. Kenderesi Tamás negyedikként csapott célba, a cselgáncsozó Pupp Réka pedig vigaszágon az ötödik helyig kúszott. Krausz Gergely volt az első magyar férfi tollaslabdázó, aki olimpián részt vehetett, majd hónapokkal később bejelentette visszavonulását.

Már csak remélni tudjuk, hogy ebben az esztendőben is ragyogóan teljesítenek majd a baranyai kiválóságok. Így szorítani lehet majd a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. tehetségeinek, Bicsák Bencének, valamint az első olimpiájára készülő Jászó Ádámnak. Továbbá bizonyíthat a pécsi születésű gyorsgyalogló, Récsei Rita is, aki többek között a Magyar Honvédség Sportszázad szakaszvezetője, de a Pécsi Tudományegyetemen tanult cselgáncsozó, Pupp Réka is érdekelt lesz. Csapatsportágakban pedig a Mohácson nevelkedő Szöllősi-Schatzl Na­dinért és a korábbi pécsi kedvencért, Bartucz Lászlóért lehet izgulni.