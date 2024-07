Eredményesen szerepeltek a PVSK atlétái a fővárosban rendezett Magyar Bajnokságon. A szép helyezések mellett most két bronz lett a jutalmuk.

– A nagy hőségben Garamvölgyi Petra női rúdugrásban sokáig elsőre vitte a magasságokat, és végül 390 centiméterrel a harmadik helyen végzett. Borhy Anna Mária 370 centivel a hatodik, míg az ifjúsági korú Gastiaburu Frank Abigél 360 cm-el a nyolcadik helyet szerezte meg – számolt be róla Freier Balázs szakmai vezető a Vasút honlapján. – Futóink jól időzítették a formájukat, hiszen mindenki egyéni csúccsal szerepelt a felnőtt bajnokságon. Lomb Ádám 5000 méteren 14 perc 16.23 másodpercre javította a legjobb eredményét, és ezzel harmadik lett, a 38 fokos, nem éppen hosszútávfutásra ideális időben. Ádám csak az utolsó métereken maradt le az ezüstéremről a számára csak kiegészítő versenyszámban.

A futók egymást húzva törték át eddigi korlátaikat, s állították fel új csúcsaikat akár sérülésből visszatérve.

– Kiválóan sikerült Fazekas András bemutatkozása is az 5000 méteren – folytatta. – Tizenöt percen belüli idővel szerezte meg a hatodik helyet. Előző napon hatalmas egyéni csúcsot futott 1500 méteren, és ötödik lett. András egyéni csúcsra húzta be Fritz Lászlót is 1500 méteren. Külön említést érdemel Plisz Balázs 400 méteres futása. A két hónapos sérülése után négy hét felkészüléssel, egyéni csúccsal, 48,37 másodpercet futott. Balázsnak ebben az egy hónapban csak óvatos ritmus futások fértek bele a felkészülésébe, így kontroll eredmények nélkül vállalta a szereplést. Természetesen nagyon elégedett vagyok a trópusi hőségben elért szép eredményekkel.

A PVSK eredményei

Férfi 400 méter síkfutás: 9. Plisz Balázs (48.37, egyéni csúcs).

Férfi 1500 méter síkfutás: 5. Fazekas András Máté (3:51.57, egyéni csúcs), 8. Fritz László (3:55.05, egyéni csúcs), 11. Valler Tamás (4:04.41).

Férfi 5000 méter síkfutás: 3. Lomb Ádám (14:16.23, egyéni csúcs), 6. Fazekas András Máté (14:53.98, egyéni csúcs).

Női rúdugrás: 3. Garamvölgyi Petra (3.9 méter), 6. Borhy Anna Mária (3.7 méter), 8. Gastiaburu-Frank Abigél (3.6 méter).