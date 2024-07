Nagy átalakításokon esik át a feljutást követően a Szentlőrinc SE labdarúgócsapata. Az NB II.-ben Waltner Róbert lesz a vezetőedző, míg a korábbi szakvezető Pichler Gábor klubigazgatóként dolgozik tovább. Emellett most egy új szakmai vezetőt is kinevezett a klub. Tóth László segíti majd a klub munkáját, aki korábban az élvonalban szereplő Mezőkövesd sportigazgatója volt.

– Nagyon örültem a szentlőrinci lehetőségnek, mert annak idején Bőcsön hasonló dolgokat vittem véghez: gyakorlatilag egyedül építettem fel a klubot, és vittem fel az NB II-ig, ahogy azt Szentlőrincen a tulajdonos, Kovácsevics Csaba tette, nekem anno a helyi polgármester nagyon sokat segített – fogalmazott az 55 éves szakember a klub bejelentésében. – Bízom benne, hogy itt is el tudunk majd érni olyan sikereket, eredményeket, amelyekre kevesen számítanak. Ehhez a húszéves szakmai tapasztalatommal szeretnék hozzájárulni: nem kizárólag a játékosok igazolásában, a klub menedzselésében, a kapcsolattartásban merül ki a feladatom, hanem mint pro-licences edző, aki a Mezőkövesdet is irányította vezetőedzőként, a szakmai stáb munkáját is segíteni fogom.