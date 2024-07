A Békéscsaba ellen hazai pályán veti bele magát ismét a bajnoki küzdelmekbe a HR-Rent Kozármisleny, amely a tavalyi bravúros szezont követően idén is hasonló sikereket érne el. Ez azonban közel sem egyszerű feladat. Egyfelől kettővel csökkent a csapatok száma, ami minden pont értékét hatványozottan növeli, másfelől már senki nem lepődik meg majd azon, hogy a kék-fehérek jók.

A Mislenynek be kell bizonyítania, nem csak egy kifutott idénye volt a tavalyi, hanem továbbra is erős középcsapat a második vonalban. Összességében a gárda képes arra, hogy a hajrára úgy forduljon, a kiesőzóna nem égeti a talpát.

Kirchner lábában van a Misleny sikere

Az előző idény sikereinek legmeghatározóbb tagja a gólfelelős Kirchner Krisztián volt, akivel sokszor nem tudtak mit kezdeni az ellenfél védői. Ő az a labdarúgó a kék-fehéreknél, aki ha rosszabb napot is fog ki, a végén akkor is képes egy villanással eldönteni a találkozót. Éppen ezért a többiek jó teljesítménye mellett tőle kell ismét az extra, hogy maradandót alkothasson a Misleny. Ha a tavalyi góltermését nem is tudja feltétlenül megismételni, passzaival, elfutásaival rengeteg lehetőséget teremthet társainak, ami nagyon értékes pontokat jelenthet még az év végén.