Ugyan szinte veretlenül nyerte meg a labdarúgó NB III. Dél-nyugati csoportját a Szentlőrinc SE, a következő idényben a másodosztályban már jóval nagyobb kihívásokkal kell majd szembenéznie, így a klub vezetői gőzerővel dolgoznak a keret megerősítésén.

A kapuba már meg is találták azt a személyt, aki Waltner Róbert vezetőedző elvárásainak megfelelhet, s jól is ismeri egymást Zalaegerszegről a tréner és a játékos. A 28 éves Gyurján Márton igazolt a piros-fekete együtteshez Zalaegerszegről. A hálóőr Nyíregyházán ismerkedett meg a sportág alapjaival, majd tehetségére Szombathelyen figyeltek fel, ahol végigjárta a szamárlétrát. Az élvonalban a 2016/2017-es szezonban mutatkozhatott be, de már az előző két idényben is számítottak rá az első keretnél. Komolyabb lehetőséghez azonban akkor jutott a Haladásnál, mikor az a másodosztályba került. Az ott mutatott teljesítményével győzte meg aztán a Zalaegerszeg vezetését, hogy érdemes vele számolni, s 2020 nyarán tette át oda székhelyét. Így ismét az élvonalban szereplő csapatnál próbálta magát beverekedni a kezdőbe, azonban mindig volt valaki az együttesnél, aki előtte állt a rangsorban. Épp ezért döntött most úgy, hogy egy szintet hátralépve teszi próbára most magát.

– Nagyon örültem a szentlőrinci ajánlatnak, elsősorban a több játéklehetőség miatt jöttem az NB II.-be visszakerülő csapathoz – fogalmazott Gyurján Márton a klub bejelentésében. – Emellett az is nagyon vonzó volt számomra, hogy ismét együtt dolgozhatok majd Waltner Róberttel, aki a ZTE-nél is volt az edzőm. Az ő mentalitása véleményem szerint garancia arra, hogy többre is képesek legyünk a szezon során, mint a bentmaradás kiharcolása! A lőrinci csapatról csupa jót hallottam, mindenki hangsúlyozta, hogy nagyon jó, családias a légkör, márpedig ez az alapja az eredményes munkának. Bízom benne, hogy kiegyensúlyozott, jó teljesítménnyel tudok majd hozzájárulni a csapat szerepléséhez.