Újra motorbőgéstől lesz hangos Pécs, ugyanis szombaton 9 órától rendezik a harmadik Pécsi Autósport és Családi Fesztivált a Lauber Dezső sportcsarnok környékén.

A Metro Reklámügynökség szlalom kupasorozatának látványos versenye mellett, amelyen tíz kategóriában mérhetik össze tudásukat a versenyzők, több olyan programot is terveztek a szervezők, ami a kisebbek számára is örömet okozhat, így az egész család számára érdekes programot kínálhat. Veterán autók kiállítása, kerékpárszlalom, légvár és körhinta is várja majd az érdeklődőket. Maga a verseny 9 órakor kezdődik majd, s várhatóan 17-18 óráig tart.

Már az előnevezők is közel százan voltak a megmérettetésre, s a rendezők arra számítanak, hogy még a helyszínen is lesz olyan, aki feliratkozna a megmérettetésre. A versenyen nem csak autók vesznek majd részt, gokartokat is láthatnak hasítani a szurkolók a pályán.

A közlekedőknek a Lauber Dezső Sportcsarnok környékén 6 órától 19 óráig lezárásokra kell számítaniuk. A Dr. Veress Endre út a Megyeri úttól a Páfrány utcáig lesz lezárva, és a felüljáró két felhajtója sem használható majd, valamint az autóbuszjáratok is terelőúton közlekednek majd. Éppen ezért érdemes ezt a programot is belekalkulálnia azoknak, akik a környékről indulnának valahova a szombati nap folyamán.