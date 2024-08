Remek hétvégét zárt Uruguayban a TCR World Tour címvédője, Michelisz Norbert, aki robog az újabb siker felé.

A 30 kiló plusz súllyal versenyző baranyai pilóta az időmérőn a harmadik, majd az első futamon egy kiforgatást követően ötödik helyen zárta.

A részben fordított rajtrácsos második versenyen a nyolcadik helyről startolt, de azonnal félbe kellett szakítani a futamot, mert elromlottak a jelző lámpák, így repülőrajttal kezdtek végül.

A verseny nagy részében a hatodik helyen haladt, majd az utolsó pillanatokban egy sikeres manőverrel maga mögé kényszerítette Filippit is. Az ötödik helyen is intették le, de a büntetéseket követően újabb pozíciót nyert, nem csak a második, hanem az első futamon is, így tovább nőtt előnye az összetett bajnoki pontvadászatban.

A második futam eredménye: 1. Thed Björk (svéd, Lynk&Co), 2. Pedro Cardoso (brazil, Peugeot), 3. Esteban Guerrieri (argentin, Honda), 4. Michelisz Norbert (Hyundai).

Az összetett állása: 1. Michelisz 244 pont, 2. Esteban Guerrieri 219, 3. Thed Björk 215, 4. Yann Ehrlacher (francia, Lynk&Co) 201, 5. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 201.

Következik: október 18-20., Kína, Zhuzhou International Circuit.