Szoros együttműködést akar kialakítani a PVSK-Veolia NB I.-es férfikosárlabda-csapata és U21-es gárdája között, ezért olyan ambíciózus edzőt szerződtetett, aki egyszerre lesz Szrecsko Szekulovics segítője az élvonalban és a korosztályos együttes vezetőedzője. A 28 éves Takács Máté az Óbudai Kaszások élén végzett munkájával hívta fel magára a Panthers figyelmét.

– Az új szezon, az új osztály új kihívások elé állította a klubot minden téren – jelentette ki a szakmai vezető, Tóth Norbert a klub közleményében. – Mindenképpen szerettem volna egy kis frissítést nem csak a keretben, de a szakmai stábban is. Idén, és a következő években is azt szeretném, ha az U21 és a felnőtt csapat szimbiózisban működne együtt, megkönnyítve ezzel a fiataljaink majdani bekapcsolódását a felnőttek közé. Olyan ambiciózus szakembert kerestem, akiben egyfelől komoly bizonyítási vágy van, másrészt még nem kapott bizonyítási lehetőséget az első osztályban. Máté kiemelt feladata lesz, hogy egyéni képzéseket tartáson, illetve a scouting. Másodedzője Sponga Bence lesz az U21-nél, aki a felnőtt csapatnál is a stáb tagja lesz.