– Nagyon nehéz mérkőzés volt – kezdte értékelését Waltner Róbert, a Szentlőrinc SE vezetőedzője. – A Csákvár egy nagyon kellemetlen ellenfél, de erre készültünk is. Az időjárással is meggyűlt a bajunk, kegyetlen melegben kellett játszani. Emiatt mindkét csapatot dicséret illeti, mert ilyen hőségben nem egyszerű futballozni. Megszereztük a vezetést, nagy esélyünk volt, hogy megtartsuk a három pontot, sajnos ez most nem sikerült, mert egyszer belehibáztunk a védekezésbe. Így iksz lett, bár 1–1-nél is volt három ígéretes helyzetünk, amit nem sikerült értékesíteni. Összességében nézem, akkor négy meccs alatt a tíz pont, az jó, de ha egy csapat vezet 1–0-ra, akkor azt meg kell tartani. Dolgozunk tovább, hogy legközelebb ez sikerüljön!