Ahogy az elmúlt esztendőben, úgy 2024-ben is két pécsi teniszklub, a Pécsi Elektromos Sportegyesület és a Pécsi Városi Tenisz Club volt a házigazdája a DORKO korosztályos országos bajnokságnak, amelyen U12-től az U18-ig rengeteg tehetség ütőt fogott.

A színvonalas megmérettetés augusztus 10-én kezdődött a selejtezőkkel, és a hétvégén ér véget. A tavalyi évhez hasonlóan a Pécsi Elektromos SE pályáin az U12-esek és az U18-asok, míg a PVTC környezetében az U14-es és az U16-os korosztályok fiú és leány egyéni, valamint páros versenyeit lehetett megtekinteni.

– Ez a hét igencsak forró volt, úgyhogy ez a játékosoknak is nagy kihívást jelentett. Ráadásul az U18-as fiúknál az egyik elődöntő több mint három órásra sikeredett, ami elég megterhelő volt a teniszezők számára – nyilatkozta lapunknak a Pécsi Elektromos Sportegyesület ügyvezetője, Varga Gábor. – Elég sok zöld terület van szerencsére, így a nézők számára is tudtunk árnyékos területet biztosítani, ami ebben a melegben aranyat ér. Külön öröm, hogy a következő három évben is mi adhatunk otthont ennek a rangos eseménynek. Ez mondhatni a magyar tenisz utánpótlásának legnagyobb versenye. Fontos megjegyezni, hogy a két pécsi klub együttműködve több mint húsz pályát tudott biztosítani. Ez országos szinten is kimagasló. A szponzoroknak köszönhetően pedig a körülmények is kifogástalanok voltak.

A hétvégi végeredményekről lapunkban és hírportálunkon is beszámolunk.