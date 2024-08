Kapott némi természetes doppingot a hétvégi kupameccsen a Somogysárd kiütésével a PMFC a labdarúgó NB III. 5. fordulójára. A pécsiek már kedden 17.30-kor pályára lépnek az Atomvárosban a létfontosságú pontokért.

A vendéglátó Paks II. eddig kifejezetten jól szerepel, ugyanakkor látszanak a repedések is a falakon a 4. fordulót követően. Ugyanis az MTK II. (3–1), a Gárdony-Agárd (2–0), valamint a Bonyhád (5–1) legyőzése után a korábban 17 gólt kapó Dunaföldvárral csak 2–2-es döntetlent tudott játszani.

Az elmúlt két fordulóban vereséget szenvedő, ugyanakkor a Magyar Kupában hétvégén 9–1-es gólfesztivált rendező Pécsnek most ezt a formaingadozást kellene kihasználniuk a zöldek esetében, ugyanakkor mint minden tartalék együttes esetében, úgy a Paksnál is megvan az a kiszámíthatatlansági faktor, hogy az NB I.-es gárdából visszajátszhatnak labdarúgók. Emellett feltűnhetnek olyan ismerősök is a keretben, akik az elmúlt években megfordultak a PMFC keretében is. Gyurkits Gergő rendszeresen tagja az NB III.-as együttesnek, s Kocsis Bence is szerepelt már a harmadik vonalban ebben az idényben.

A forduló további meccseit szerdán rendezik majd, így egy győzelemmel a PMFC akár nyomást is gyakorolhat az előtte állókra, a Kaposvárra, a Ferencváros II.-re, az Iváncsára és a paksiakra, emellett beérheti, ha csak átmenetileg is a Nagykanizsát.