Még fel kell vennie a a PMFC-nek az élvonal ritmusát, de az első fordulóban a Szekszárd ellen a helyzetek kidolgozását, és az ellenfél támadásainak megfékezését megoldották a pécsi lányok. A második fordulóban Szegeden a lehetőségek értékesítésében kell előre lépnie az együttesnek, ha ez sikerül, máris megalapozhat egy újabb jó szezont.

A tapasztalt, tavaly a középmezőnyben végző vendéglátó a mostani idényt egy fővárosi győzelemmel kezdte. A Budapest Honvéd ellen ugyan a 8. percben hátrányba került, még a szünetig egyenlített, majd a találkozó hajrájában fordított. Németh Zsolt tanítványai számára ez a találkozó talán egy fokkal nehezebb teszt is lesz, mint a Szekszárd elleni, de győzelmi szándékkal futnak majd fel a gyepre.

– Megkezdtük NB I.-es szereplésünket, ami a csapat nagy részének egy új kihívást jelent – kezdte Farkas Jázmin, a PMFC támadója a klub beharangozójában. – A nyitányon egy pontot itthon tudtunk tartani, ugyanakkor van bennünk némi hiányérzet, hiszen a kialakult helyzeteinket sajnos nem sikerült értékesítenünk. Ezen mindenképp javítani szeretnénk a szegedi mérkőzésünkön. Célunk, hogy ponttal térjünk haza, de mindent elkövetünk majd a győzelem érdekében.

Kanizsa lesz az első állomás a Vasútnak

Szombaton elrajtol a női NB II. is, amelyben idén is érdeket a PVSK. A tavaly öt győzelemmel, két döntetlennel és tizenöt vereséggel a 10. helyen záró Vasút az előző évben a 7. pozícióban záró Nagykanizsa vendége lesz. Augusztus elején a két együttes a Simple Női Kupában már találkozott ebben az idényben is, akkor 12–0-ra nyertek a kanizsaiak. Az első gólt már az 5. percben megszerezték.

A Nyugati csoport tagja egyébként annyiban fellélegezhetnek, hogy az előző évben a veretlen PMFC-t végig űző Csepel átkerült erre a kiírásra keletre.