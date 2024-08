Nem kezdődött nagy iramban a Szekszárd és a PMFC összecsapása. A pécsiek ugyan igyekeztek támadásokat építeni, de a hazaiak jól zártak, s elszívták a területet a piros-feketék elől.

Az első félidő legveszélyesebb helyzetét Péter Antal hota össze, aki Hegedüs mélységi passzát követően szeretett volna felszabadítani, de rosszul találta el a labdát, és így majdnem a bal felsőbe perdült. Pomozi végül szögletre ütötte a játékszert.

Ezen kívül egy hazaadás borzolta a kedélyeket, Helesfay vette kézbe a visszapasszolt labdát, de a játékvezető nem látta szabálytannak a megoldást, illetve a másik oldalon a tizenhatoson belül egy fejmagasságban történt rúgást sem ítélt veszélyes játéknak.

A szünetben kettőt is cserélt Aczél Zoltán, s ez meghozta a kellő lendületet a csapatba, ez pedig az 54. percben góllá is ért. A jobb oldalon vezetett támadás végén Sági adta be laposan a labdát, a PMFC nevelésű Morvai előbb átvette azt, majd kilenc méteről a kapu jobb oldalába lőtt megszerezve első felnőtt találatát.

A folytatásban a Pécs tett többet azért, hogy újra megrezgesse a hálót, azonban végül ez nem jött össze. A találathoz Bor került legközelebb, aki a kapu előtt egy méterre nem találta el a felé hulló labdát, s így az mellé pattant.

A PMFC egygólos sikerével megtartotta helyét a tabella élén, s hétvégén az FC Főnix ellen folytathatja ezt a sorozatot.

Szekszárd–PMFC 0–1 (0–0)

Labdarúgó NB III., Dél-nyugat, 2. forduló. Szekszárd, 200 néző. Vezette: Práth (Baghy, Mózsa).

PMFC: Helesfay – Lengyel (Sági, a szünetben), Ikonomou, Füredi, Bor – Rabatin, Zvara – Vas (Morvai, a szünetben), Hegedüs M. (Preklet, 85.), Fejős (Wirth, 64.) – Tóth Z. (Szalászki, 64.) Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerző: Morvai (54.).