Meglepő vereségbe futott bele a PMFC labdarúgócsapata az NB III. 3. fordulójában. A pécsiek a megye I.-ből fellépő FC Főnix otthonában kaptak ki 2–0-ra büntetőt is hibázva miközben az ellenfél kezdőjében hat 18 éves vagy annál fiatalabb volt, egy 16 esztendős labdarúgó is a kezdéstől pályán volt. A duplázó Adorján Gergőnek is ez az első szezonja, amikor a megyei élvonalnál magasabb szinten betalált, most a Bonyhád kapuját egyszer, a Pécsét kétszer vette be.