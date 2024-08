– A legfontosabb, hogy a mérkőzésre kilátogató szurkolóktól elnézést kell kérnünk – kezdte értékelését Aczél Zoltán. – Nem csak nekem, de én tudom ezt a kamerák előtt megtenni. Minden játékossal együtt szégyellnünk kell magunkat. Ez a PMFC! Ezt többen nem érzik át. Ebbe nem fér bele mentális dolog, nem fér bele, hogy egy 16-17 éves csapat párharcokat nyer ellenünk. Jó dolog ez, csak nem fér bele, ahogyan az sem, hogy ilyen egyéni hibákat vétsünk. Hiába játszunk fölényben, az ami a pályán történt, az szégyen. Le is vonom ennek a mérkőzésnek a konzekvenciáit. Nagyon remélem, hogy a játékosaim is így érzik. El kell gondolkozniuk, hogy ezt a mezt hogyan kell felvenni, hogyan kell itt élni, a lelküket, a szívüket a pályára kivinni és eredményesnek is lenni. Ez nem egy elkeseredett nyilatkozat, egyszerűen ez egy szégyen. Ha felvesszük ezt a mezt, ilyen teljesítményt nem lehet a pályára vinni. Levonom a tanulságokat, mélyen elgondolkozom, de nekik is komolyan kell.