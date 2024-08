Gyorsan fel kell eszmélnie a PTE-PEAC-nak a hétközi fordulóból, hiszen az egyetemistáknak vasárnap 17.30-kor ismét pályára kell lépniük a labdarúgó NB III. Dél-nyugati csoportjának pontvadászatában. A 9–1-es Kaposvár elleni vereséget követően ráadásul egy újabb bajnoki címre hajtó gárda lesz az ellenfél, a Nagykanizsa érkezik a stadion utcába.

A kanizsaiak eddig százszázalékosak, az NB II.-ből kiesett Siófokot, majd a Majosi SE-t győzte le. Igaz, legutóbb az utolsó három percben szerzett két góllal tudtak fordítani Tolnában. Persze ahhoz, hogy ekkora küzdelemre késztesse a PEAC is őket, sokkal masszívabban kell játszania, mint azt tette legutóbb.

Eközben a PMFC Székesfehérvárra utazik, hogy a Főnix Parkban tovább nyújtsa hibátlan időszakát. A még eddig gólt sem kapó piros-feketéknek most az egyik leghatékonyabb támadószekciót kell megállítaniuk, hiszen a fehérváriak már hét találatnál járnak. Ennél többet csak a Kaposvár (10) és a PMFC (9) szerzett két forduló alatt, igaz, eközben az FC Főnix hétszer kapitulált is, s a Bonyhád ellen vereséget szenvedett. Az biztos, hogy azok a szurkolók, akik elkísérik egy ilyen hosszú túrára is a Pamacsot, az egy nyíltsisakos csatát láthat majd, s arra is óriási esély van, hogy sok találatot is megcsodálhat.