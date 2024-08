– Milyen érzés nekimenni egy paralimpiának már paralimpiai bajnokként?

– Teljesen más érzés bajnokként indulni, hiszen mindenki téged szeretne legyőzni. A külső elvárásokat igyekszem kizárni, és kizárólag a feladataimra figyelni, így kevésbé érzem a nyomást. Ez Tokióban is bevált, remélem most is így lesz.

Forrás: Pap Bianka/Facebook

– Hogyan sikerült a felkészülési időszak?

– Ez a felkészülési ciklus teljesen más volt, hiszen csak három év állt rendelkezésre a megszokott négy helyett, így nagyon hirtelen ébredtem rá, hogy itt egy újabb paralimpia. Voltak hullámvölgyek, az ősz mentálisan nehéz volt, de szerencsére sikerült legyőzni magam, és bele tudtam állni az edzésekbe. Az elmúlt jó pár hónapban már nagyon magas szinten tudtam készülni, és végre élveztem is az úszást.

– Ilyenkor éjjel-nappal csak az úszás jár a fejében?

– Már második éve, hogy az ELTE jogi karának a hallgatója vagyok, ami szintén nem piskóta az úszás mellett, de igyekszem egyensúlyozni, mert hiszek abban, hogy jó hatással van a teljesítményemre, ha nem csak az úszáson jár az agyam folyamatosan. Korábban csak az úszás volt, szóval ebből a szempontból is más volt a felkészülésem erre a paralimpiára. Jobban be kell osztani az időmet, kevesebbet alszom, de cserébe lettek új céljaim és barátaim.

– Milyen eredménnyel lenne elégedett?

– Szeretnék legalább hasonló eredményekkel hazajönni, mint Tokióból, de már az is nagyon boldoggá tenne, ha sikerülne a lejobbaimból faragni.

– Milyen őrültséget vállalna be, ha esetleg az összes számában érmet szerezne?

– Ötven gyorson a döntőbe jutás a cél, ami iszonyat nehéz lesz, hiszen nem vagyok egy sprinter típus, így ezen a kérdésen kár is gondolkodnom. Egyébként sem szeretem az őrült dolgokat, nehéz kimozdítani ilyen téren a komfortzónámból.

– Van Párizsban olyan hely, amit mindenképp látni szeretne?

– Egy napom lesz Párizsban a verseny után, szeretném a főbb látványosságokat megnézni, és szerintem cukorból sem lesz hiány, mivel a finom sütik a gyengéim, és az elmúlt időszakban sem ehettem ilyeneket.