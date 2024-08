A tavalyi szezonhoz képest gyakorlatilag teljesen kicserélődött az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokságra készülő Komló labdarúgócsapatának kerete.

Igaz, egy csalódást keltő idényt követően – a nyolccsapatos mezőnyben hatodik lett a klub, a huszonnyolc meccsből hetet megnyerve – ez annyira nem meglepő. Na de olyan tapaszalt játékosok erősítik majd a 2024/25-ös pontvadászat során az együttest, akik okot adhatnak arra, hogy a komlói szurkolótábor reménykedhessen egy szép szereplésben.

Az érkezők között szerepel többek között a PVSK korábbi kapusa, Csutora György, egy gyors és agresszív támadó, Bóka Bálint, egy villámléptű szélső, Takács Ákos, lapunknál többször is a forduló válogatottjába bekerülő Németh Adrián, a liga egyik legjobb irányítója, Reith Renátó, de a Ferencváros utánpótlásában nevelkedő, NB III.-as tapasztalattal is rendelkező Temesvári Máté is.

– Szüksége volt már a klubnak és a csapatnak is ekkora játékosmozgásra, (jelenleg tizenegy labdarúgó távozott, tizenhárom érkezett) és ilyen jó képességű spílerek érkezésére – nyilatkozta a klub hivatalos felületének a Komló vezetőedzője, Turi Zsolt. – Az új játékosokat gyorsan befogadta az együttes, ez látszik az edzéseken, illetve az edzőmérkőzéseken is.