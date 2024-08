Augusztus 31., 13.00

Siklós–PVSK

Csonka fordulóval, csupán két találkozóval indult a 2024/25-ös pontvadászat, de a Siklós a tabella élén, ezt pedig örömteli lehet látni a klub háza táján. A PVSK idei első tétmeccsére készül Bánhegyi Zsolt vezetésével. A bajnoki főpróbát sikerrel vette a pécsi együttes, a Boda-Diana vendégeként sikerült nyerni (0–1), de frusztráló lehet, hogy a kapu előtt még sokszor rossz döntést hoz a gárda. Mindenesetre két fiatal együttes találkozik egymással, ahol akár a gólzsák is kiszakadhat, így érdemes lehet Siklóson kezdeni a hétvégét.

Augusztus 31., 17.00

Komló–Harkány

A Harkány egy Siklós elleni vereséggel kezdte a pontvadászatot (1–3). Ráadásul tovább bosszankodhat a tréner, hiszen öt meghatározó játékos harcképtelen, kettő pedig eltiltott. A túloldalon nagy játékosmozgás volt a nyáron, a vármegyében több jól ismert spíler igazolt Komlóra, így a legtöbb szurkoló már most bajnokesélyesként emlegeti Turi Zsolt alakulatát. A közelgő párharc hangulatát pedig megalapozhatja, hogy szép számú közönségre lehet számítani, hiszen a hétvégén tartják a városban a Bányásznapokat, amibe azért minden bizonnyal belerondítana a vendégcsapat.

PTE PEAC II.–Bóly

A PTE PEAC első számú együttese nem szerepel túl fényesen a harmadosztályban, így nagy meglepetés lenne, ha a tartalékcsapat erősítést kapna a hétvégén. Persze így is igencsak ígéretes a pécsi klub kerete, a hazai pálya előnye pedig már önmagában is segítségül szolgálhat. A Bóly az új vezetőedzőjével, Buni Barnabással már meccselhetett a MOL Magyar Kupa nyitányán az Iváncsa ellen (1–4), s az osztálykülönbség ellenére is voltak olyan momentumok, amelyek bizakodásra adhatnak okot. Az elmúlt szezonban a Bóly négyből háromszor legyőzte hétvégi riválisát (3–0, 1–2, 5–1), egyszer viszont Fűrész Bence duplájának köszönhetően Pécsen maradt a három pont (2–1). Ebből kiindulva tehát a vendégcsapat esélyesebbnek számít, de az idény ezen szakaszán még kár jóslatokba bocsátkozni.

Szeptember 1., 17.00

Villány–Mohács

A Baranya vármegyei I. második fordulójának zárómérkőzése lesz az eddigi 2024/25-ös idény legjobban várt találkozója. A címvédő hazai környezetben látja vendégül a tavalyi évben még NB III.-ban szereplő Mohácsot, amely már két tétmeccsen is bizonyíthatott a MOL Magyar Kupa keretein belül. A győzelem (Nagybajom 2–3) és vereség (0–3 III. Ker. TVE) ízét is megízlelhette Péter József legénysége, míg a Villány értékes három ponttal kezdte a pontvadászatot (Nagykozár 1–2). Legutóbb a 2022/23-as szezonban találkozott egymással a két klub, akkor a villányi pályán 1–1-es döntetlen született, Mohácson pedig 3–1-es hazai siker, de azóta nagyon sok víz lefolyt a Dunán. Amíg a Mohács tavaly kiesett, addig a Villány néhány hónapja karnyújtásnyira volt attól, hogy feljusson a harmadosztályba.

Nagy Gábor, a Villány vezetőedzője: – A csapat megfelelő fizikai és mentális állapotban van ahhoz, hogy elérje célját, azaz megnyerje a párharcot. Az alakulatokban lévő játékos kvalitások alapján színvonalas meccsre számítok.

Péter József, a Mohács vezetőedzője: – Idegenben, a címvédő ellen nem számítok könnyű mérkőzésre. Hiába van tele mindkét együttes sok jó játékossal, inkább a nagy küzdelemé, a sok párharcé lesz a főszerep, nem pedig a szép játéké. Mi győzni szeretnénk, ami jókora löketet adhatna a bajnokság további részére.