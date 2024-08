Augusztus 25., vasárnap, 17.30

Harkány–Siklós

Nagyon sokáig úgy álltak a dolgok, hogy több vármegye kettőben vitézkedő labdarúgócsapat is vállalja az osztálylépést, független a tavalyi szerepléstől, de végül csak az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II.-es bajnokság ezüst­érmese, a Harkány teszi próbára magát Baranya legjobbjai között. Ráadásul látszólag nem csak egy gyors kitérőt tenne a klub. A csapat irányítását nyáron Szabó Zsolt vette át, aki nagypályás labdarúgóként megfordult a Siklós és a PMFC csapatában, futsaljátékosként pedig az Újpest FC, a Markersdorf és a St. Pölten együttesében is kipróbálhatta magát. Korábban Ausztriában utánpótlás­edzőként tevékenykedett, illetve tavaly Weinert munkáját segítette játékos-edzőként. A legújabb asszisztens edző pedig Tar András, aki még 2015/16-ban meghatározó tagja volt az ugyancsak ezüstérmet szerző harkányi brigádnak. Korábban a Siklós FC, a PVSK, a PMFC és a Kozármisleny labdarúgócsapatában játékosként, a Szentlőrinc és a Kozármisleny együttesében pedig még edzőként is letehette névjegyét. Hatalmas játékosmozgás ugyan nem volt, de azért az új arcok komoly különbséget jelenthetnek. Ezzel szemben a tavalyi szezon egyik meglepetéscsapata, a Siklós kilenc felkészülési meccset játszott, s elég jól muzsikál együtt az alakulat. Sikerült igazolni egy gólérzékeny támadót Kelemen Ferenc személyében, így könnyen lehet, hogy vele még magasabbra lehet majd szárnyalni.

Szabó Zsolt, a Harkány vezetőedzője: – A felkészülésünk végéhez értünk, ahol egyből egy rangadóval kezdünk. Friss, feljutó csapatként ugyan nem mi vagyunk a pontvadászat esélyesei, ahogy ennek a találkozónak sem. Ennek ellenére győzelmet várok, ami megadhatja az alaphangot a további meccsekhez. A hétvégi ütközettől pedig egy végletekig feszült, pikáns párharcot várok, igazi rangadó hangulattal.

Bíró Ferenc, a Siklós vezetőedzője: – Természetesen tudjuk, hogy egy sikerre éhes együttes fog bennünket fogadni vasárnap délután. Nehéz párharcra számítok, mivel soron következő ellenfelünk most jutott fel, élvezhetik a hazai pálya előnyét, az pedig még nyíltabbá és kiélezettebbé teszi a meccset, hogy egy szomszédvári rangadóról van szó. Mindenesetre csapatom hosszú felkészülésen van túl, kemény vetélytársak ellen játszottunk, ahol ugyan kijöttek a hibák, de úgy gondolom, hogy a főpróbánk már jól sikerült. Sajnos lesznek hiányzóink, de jól tudom, hogy akik helyettük szerepet kaphatnak, azokra maximálisan számíthatok, s megoldják majd a rájuk bízott feladatokat! Egy szó mint száz: egy célunk lehet csak, hogy hazahozzuk a három pontot Siklósra!