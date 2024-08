Bő két hét, tizennyolc versenynap és háromszázhuszonkilenc új bajnok avatása után a 33. nyári olimpia hivatalosan is véget ért. Magyarország 6 arany-, 7 ezüst- és 6 bronzéremmel éppen egyetlen harmadik hellyel maradt el a három évvel ezelőtti szerepléstől, csakhogy amíg Tokióban a tizenötödik, most egy hellyel előrébb, a tizennegyedik helyen sikerült végezni az éremtáblázaton.

Egy kis időre fellélegezhet a francia főváros.

Forrás: Eurosport

A nagy hajtás után tehát lehet egyet fújni a francia fővárosban, de két hét múlva, augusztus 28-án kezdődik a 2024-es paralimpia, ahol hazánkat tizenhárom különböző sportágban, összesen harminckilenc sportoló képviseli majd: heten úszásban, hatan-hatan kajak-kenuban és kerekesszékes vívásban, öten atlétikában, négyen asztaliteniszben, hárman sportlövészetben, ketten bocciában, egy-egy versenyző pedig erőemelésben, íjászatban, judoban, kerékpárban, lovaglásban és triatlonban. Ezzel mind sportolói létszámban, mind a sportágak számában sikerült meghaladni a tokiói létszámot.

A magyar küldöttségből a szigetvári születésű paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó, Pap Bianka bizonyíthat a legtöbbször, hiszen öt versenyszámban lesz érdekelt, de négy számban is megmutathatja magát az egész világ előtt a PSN Zrt. kiválósága, Konkoly Zsófia is. Kész bizonyítani Jancsik Árpád egy másik tehetséges tanítványa, Iván Bence, de lehetőséget kap a Pécsi Vörös Meteor Sportkör világbajnoki bronzérmese, Hotz Csenge is.

Tizenhat éve nem látott sikert könyvelhetett el a PTE PEAC versenyzője, Szabó Alexandra, ugyanis ez idő alatt egyetlen magyar bocciás sem szerzett kvótát a paralimpiára. A huszonnégy esztendős sportoló a kvalifikációs időszak végén az ötödik, jelenleg pedig a harmadik helyet foglalja el a világranglistán, csupán két ponttal lemaradva az első helyezettől.

A PSN Zrt. - Pécsi Sportiskola kiválóságának, Mocsári Bencének sem kellett izgulnia, vagy egy esetleges szabadkártyában reménykednie, hiszen kategóriájában a hatodik helyen zárta az egy éves kvalifikációs időszakot, így természetesen ott van a kilenc biztos induló között. Az elszánt sportember szeretne pontszerző helyen végezni a paralimpiai játékokon, de természetesen érmes álmai is vannak.