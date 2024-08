Két nap alatt két győzelmet könyvelhetett el felkészülése során a Carbonex-Komló NB I.-es férfikézilabda-csapata. Pénteken az Ajkát, szombaton a horvát RK Vinkovcit győzte le. A nemzetközi kupában induló ellenfél már jóval masszívabb volt, mint a korábbi, de Jerkovicsék így is 30 fölé jutottak.

Carbonex-Komló–RK Bjelin Spačva Vinkovci (horvát) 34–25 (17–14)

Férfi kézilabda felkészülési mérkőzés. Városi Sportközpont, 280 néző V: Csányi, Tóth D.

KOMLÓ: Merkovszki – Bogdanics 6, Rotim 3, Osztojics 1, Borsos 1, Jerkovics 4, Menyhárt 7/3. Csere: Siavoshi (k), Varga Sz. 2, Váczi 4, Ács 3, Németh B., Urbán 3, Bodnár, Pauló, Gulyás. Vezetőedző: György László

A Vinkovci legeredményesebb játékosai: Maroš 5, Žulj 4, Lašić 4.

Hétméteresek: 3/3, illetve 3/2.

Kiállítások: 4, illetve 10 perc.

György László vezetőedző: – A tegnapi mérkőzéshez képest a védekezésünk most stabilabb volt. Annak ellenére, hogy több gólt kaptunk, biztatóbb volt ez a védekezés. A támadójátékunk is megfelelt az elvárásoknak, illetve örömteli, hogy a gyors ellentámadásokat a mérkőzésen végig tudtuk vinni, és a visszarendeződés is rendben volt. Biztatónak látom a jövőre nézve, amit a meccsen nyújtottak a srácok.