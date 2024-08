58 éves korában, súlyos betegséget követően elhunyt Ivica Mavrenski, az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapatának korábbi edzője – osztotta meg közösségi oldalán a Szerb Kosárlabda Edzők Szövetsége.

A szerb tréner irányítóként a jugoszláv korosztályos válogatottak tagja volt, s ünnepelhetett Eb-aranyat és bronzot is – előbbit a kadett, utóbbit a junior együttessel. Felnőttként 1993-1995 között többek közt a Crvena zvezdát erősítette, amellyel jugoszláv bajnok és Szuperkupa-győztes lett, de a második vonalban, a Vojvodinával is felért egyszer a csúcsra. Légiósként a magyar kosárlabdába is belekóstolt, a Zalaegerszeg játékosa volt.

Visszavonulását követően először a Vojvodinánál vállalt munkát, majd később Magyarországra visszatérve a PVSK-t trenírozta. Az pedig nem is kérdés, hogy ez idő alatt beleszeretett Pécsbe, hiszen később is itt maradt, s a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémiánál vállalt munkát. Utoljára a Panthers elleni NB I. B-s döntőben irányította az NKA-t 2023-ban, s bajnoki címet ünnepelhetett tanítványaival.