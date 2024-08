Elég simán, 22 ponttal verte az U16-os magyar fiú kosárlabda-válogatott Csehországot a B-divíziós Európa-bajnokság 9-16. helyéért játszott helyosztóján. A Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémiát képviselők közül senki nem léphetett ezen a meccsen pályára, pedig négyen is a keretben vannak. Gáspár Vince, Pavlik Benjamin, Inalegwu Noel és Burony Bálint is az egész mérkőzést a padon töltötte, pedig az utolsó, Bosznia-Hercegovina elleni csoport találkozón elért győzelemben Pavlik is komoly szerepet játszott.

Az eddigi összecsapások során egyébként Gáspár Vince az egyik legtöbb gólpasszt kiosztó játékosa a gárdának, meccsenként három asszisztjánál Puskás Kadosa (Budapest Honéd) és Zöldi Péter (Vasas) osztott ki többet.

Pécset még Komlódi Dénes másodedző képviseli a nemzeti együttes stábjában.

Eredmény: Csehország–Magyarország 57–79 (18–19, 15–24, 12–23, 12–13).