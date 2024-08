– Hatalmas boldogság volt számomra már az is, hogy egy ilyen versenyen részt vehettem. Ehhez elég sok mindennek össze kellett állnia. Nem az eredményre utaztam, hanem arra, hogy minden feladatot szépen meg tudjak repülni. Ez is kihívás ilyen hosszú távon – tette hozzá. – Számomra ez a verseny nagyon eredményes volt, ugyanis többé kevésbé mindennap meg tudtam repülni a feladatokat. Volt, hogy jó átlagsebességgel, volt, hogy kicsit rosszabbal mentem, de egy ilyen megmérettetésen nagyon sokat lehet tanulni, s elsősorban ez volt a célom. Nem csak a levegőben számít a tapasztalat, hanem lent a földön is. Ki kell alakuljon egy rendszer, amit követni tud mindennap az ember, de ehhez versenyezni kell. A gép karbantartása, letisztítása, a megfelelő pihenés és étkezés, mind döntő lehet.