Lassan rajtol a férfi asztalitenisz Extraliga is, amely során a PTE-PEAC Kalo-Méh megpróbálhatja visszaszerezni trónját a Soltvadkerttől. Ezúttal azonban már Demeter Lehel nélkül kell sikert elérnie az egyetemistáknak, akik Pető Zsolt mellett fiatalokkal, Kovács Sebestyénnel, Molnár Dáviddal és Szántosi Dáviddal vágnak neki a pontvadászatnak szeptember 7-én.

Persze idén is ott lesz a mezőnyben a tavaly szintén remekül szereplő Komlói Bányász is, amely a Szita Márton, Both Olivér, Wei Csen Júval igyekszik ismét odaérni a legjobb négy közé.

A női Extraligában is lesz kinek szorítani szeptember második hétvégéjétől, hiszen immár harmadik idényben kezdi ott a szerepléét a Nagy Rebeka, Nagy Judit, Pétery Johanna, Szuhanyik Géta négyes a PTE-PEAC színeiben. A szereplésük különlegessége, hogy még mindig mind beférnek az U17-es korosztályba is.

A férfi NB I.-ben szerepel idén is a PTE-PEAC II., valamint szurkolhatunk a Beremendnek is, amely nagyszerű teljesítménnyel megnyerte a tavaliy NB II.-es kiírás Dél-nyugati csoportját a Kanizsa előtt. Itt is a szeptember 7-8-án lesz az első forduló.

A női NB I. rajtját még nem hirdették ki, itt a Komló lesz érdekelt.