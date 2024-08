Eljött az a pillanat, amire sokan vártak, a PMFC női labdarúgócsapata a veretlenül megnyert NB II.-t követően az élvonalban is pályára lép. Az első találkozó szombaton 17 órától rögtön rangadónak ígérkezik, hiszen a szomszédos megyéből érkezik rivális a Stadion utcába, a Szekszárdi WFC látogat ide.

A tavaly a 10. helyen végző tolnaiak ellen fontos lenne a jó rajt, hiszen a sárga-fekete gárda lehet az egyik, amellyel a végelszámolásnál nagy csatában lehet a pécsi. Persze nyáron a piros-feketék is elkövettek mindent, hogy felkészüljenek a sokkalta nagyobb kihívásra. Egyfelől érkeztek az együttesbe új, tapasztalt labdarúgók. A többszörös bajnok kanadai-svéd kapus, Chandra Bednar, a jelentős élvonalbeli rutinnal rendelkező középpályás, Kiss Gabriella, valamint a 31 éves, tizenegyszeres román felnőtt válogatott Vasile Elena Giorgiana, valamint a tizennyolcszoros fehérorosz válogatott, hatszoros bajnok és egyszeres Szuperkupa-győztes Belaya Valeryia is csatlakozott a gárdához. Emellett pedig a vezetőedző is új, Németh Zsolt dirigál már Bolboaca Augustin helyett.

Az első mérkőzést az teheti különösen pikánssá, hogy Kiss éppen a szekszárdiakat hagyta el, hogy szülővárosában űzhesse a sportot. A kérdés, hogy a fiatal pécsiek felvették-e már az élvonalhoz szükséges fordulatszámot.