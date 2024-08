Hat játékossal ugyan, de a régi-új vezetőedző, Zseljko Djokic vezetésével megkezdte a felkészülést az NKA Universitas Pécs élvonalbeli női kosárlabdacsapata a 2024/25-ös szezonra.

Ahogy arról a klub a hivatalos felületén is beszámolt, a viszontlátás öröme kézzelfogható volt már ebédidőben is a hadra fogható játékosok és szakmai stáb tagjai között. Még mielőtt elkezdődhetett volna a közös munka, az együttes orvosa, Dr. Fonay Valér egyenként megvizsgálta a kosárlabdázókat, de szerencsére semmi nem állt az első tréning útjába.

A csapatkapitány, Weninger Virág mellett Kiss Angelika, Laczkó Sára, Adenike Olawuyi, Hőgye Petra és az új szerzemény, Tóth Orsolya hallgatta a kezdőkörben a Szekszárdon történelmet írt tréner szavait. A folytatásban Branislav Golubovic, az erőnléti edző volt a főszereplő, majd előkerült a labda is a Lauber Dezső Sportcsarnokban. A másfél órás edzésnek Hőgye félpályást kosara, illetve egy nyújtás-levezetés vetett véget.

Érdemes megjegyezni, hogy Iványi Dalma, Török Ágnes és Studer Ágnes igazoltan volt távol. A csapat másodedzője, valamint két nyári igazolása egyaránt a felnőtt női válogatottal készül a néhány nap múlva, augusztus 19-én Ruandában kezdődő világbajnoki előselejtezőre. Az alakulat sportszakmai igazgatója, Éles Péter pedig a vasárnap véget ért portugáliai U18-as Európa-bajnokságon vett részt.

Két hét múlva bővül a létszám, ugyanis augusztus 26-tól a 2024-es párizsi olimpián remeklő Nadija Smailbegovic és az U18-as válogatottak, Rátkai Eszter, Josepovits Kinga, Gréts Dalma és Halmágyi Kitti is visszatér. A keret viszont csak szeptember 2-án válik teljessé, és lényegében ettől a naptól robban be igazán a felkészülés, mikoris a magyar válogatott tagjai és a két léigós, Alexa Held és Julia Reisingerova is csatlakozik az NKA Universitas Pécs kötelékéhez.

A hírek szerint az első pécsi nyilvános edzőmeccsekre szeptember végén kerül sor, de erről bővebb tájékoztatást ad majd a klub a későbbiekben.