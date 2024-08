Remek hangulatban kezdődött el a héten az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapatának felkészülése története második élvonalbeli idényére.

– Hétfőn volt az első napunk, abból nagyon messzemenő következtetést nehéz levonni, hogy ki milyen állapotban van, de az elsődleges felmérések alapján nem rossz az alapszituáció – árulta el kérdésünkre Csirke Ferenc, az együttes vezetőedzője. – Látszik, hogy dolgoztak a játékosok a nyáron. Fokozatosan kapják a terhelést, az a fontos, hogy szeptember 28-ra legyen mindenki a legjobb formájában.

A nyáron három új légiós csatlakozott az együtteshez. Az amerikai Anthony Greco Durham II, a montenegrói center, Vaszilij Bacsovics, valamint Brbaklics Aleksa érkezett.

– Az rendkívül fontos, hogy három új játékos van csak. Ez ideális a munkához. Nem kell nekem és az edzőknek sem egy teljesen új csapatot kiismernem, az összes játékosoknak se kell új rendszert megszoknia. Első benyomás alapján egyik új kosárlabdázónkkal sem lesz probléma emberileg, ami nagyon fontos a csapatjáték szempontjából. Az is remek, hogy az első naptól itt van mindenki, nem fokozatosan érkeznek a légiósok. Nem kell majd újra és újra elővenni dolgokat, hanem az elejétől tudjuk fokozatosan tanulni a taktikát – hangsúlyozta.

A tavalyi légiósok közül Ibrahim Durmo és Nemanja Nikolics is a klubnál maradt, s a magyar magot is sikerült egyben tartania a klubnak. Így Kerpel-Fronius Gáspár, Meleg Gergő, Herger Salamon, Rátgéber Tamás, Scherer Bálint, Kollár Bence, Lukácsi Gábor és Bor Gábor továbbra is itt pattogtat majd.

– Abban mindenképpen nagy különbség lesz a taktika terén, hogy ebben az évben az ötös poszton inkább a pozíciónak megfelelő játékos fog játszani. Manjgafic helyett ugye Bacsovics lesz, és ő inkább ötös játékos, a tavalyi légiósunk inkább négyes posztos volt. Ebből a szempontból mindenképpen más játékunk lesz, legalábbis bízom benne – jelentette ki a tréner. – A másik az, hogy én keveset tudtam együtt dolgozni Meleg Gergővel. Miután átvettem tavaly a csapatot, csak három mérkőzésen volt velünk. Egy vele felálló együttesnek teljesen más játékot kell játszania, mint mondjuk akkor, amikor egy Durmo van a négyes poszton. Ez is nagy változás lesz a tavalyi évhez képest számomra, mert akkor, amikor ő rendszeresen bevethető volt, még nem én voltam az edző.