A PMFC idénynyitó sajtótájékoztatóján Aczél Zoltán két pozíciót nevezett meg, amin még erősíteni szeretne a labdarúgó NB III. 2024/2025-ös szezonjára. Múlt pénteken e két lyukból egyet már betömött a klub Zvara Levente leigazolásával, aki védekező középpályásként segítheti a gárdát. Hétfőn délután pedig egy újabb futballista érkezésével a vezetőedző másik kérését is teljesítették az elöljárók. A védelem közepére érkezett kölcsönbe Kozármislenyből Ikonomou Konstantinos, akivel egy fél évet már együtt dolgozhatott korábban a tréner.

– A pályafutásom szempontjából jelenleg a legjobb döntést hoztam, egyúttal pedig segíthetem a céljai elérésében a PMFC-t. Tavasszal volt lehetőségem együtt dolgozni Aczél Zoltánnal, aki nemrég jelezte is, hogy szeretné, ha csatlakoznék a Pécshez. Ez mindenképpen sokat nyomott a latban. Örülök, hogy a Klubhoz kerültem, igyekszem mindent megtenni a sikeres szereplésért – tette közzé a védő nyilatkozatát a Pécs.

A 28 éves hátvéd a Pénzügyőr SE-nél kezdte, majd a Vasas és az MTK utánpótlásában is megfordult miközben végig járta a görög korosztályos válogatottakat. A felnőttek közt Budafokon mutatkozott be a harmadosztályban, majd a SZEOL-ban folytatta már a második vonalban. Ezt követően a görög második ligában bizonyított mielőtt a szlovák Super Liga II. be vitte az útja. Magyarországra 2023-ban a Soroksár hívására tért vissza, onnan igazolta le télen a HR-Rent Kozármisleny.