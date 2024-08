A Baranya Vármegyei Kupa 2024/25-ös idényének első találkozóján, a Sellye vajszlói vendégjátékán nem esett gól, így tehát már a nyitányon életbe lépett a sokak által kritizált szabály, miszerint döntetlen esetén nincs hosszabbítás, sem büntetőpárbaj, hanem automatikusan az alacsonyabb osztályban vitézkedő együttes jut tovább.

A tavalyi évhez hasonlóan idén is minden felnőttcsapatnak kötelező jelleggel neveznie kellett, így előzetesen is számítani lehetett arra, hogy több párharc is elmarad. Már csak abból is kiindulva, hogy két esztendeje hat, tavaly pedig kilenc tervezett találkozón nem indult útjára a labda a nyitányon különböző okok miatt, ráadásul egyet félbe is szakítottak.

Ezúttal hat mérkőzés maradt el, Sombereken pedig csak egy félidőt láthatott a publikum, miután a kilenc emberrel kiálló Bányász TC negyvenöt percnyi játék után már hétgólos hátrányba volt, így a szünet során a vendégcsapat nem látta értelmét folytatni.

Mindeközben a Szársomlyó kilencet, a Szigetvár hetet, a Borjád és a Beremend hatot hintett ellenfelének.

A Baranya vármegyei Kupa első fordulójának eredményei: Vajszló–Sellye 0–0, Újpetre–Egerág 2–3, Baksa–Beremend 1–6, Bogád-Pogány–Gyód 1–0, Mozsgó–Boda-Diana 3–2, Szabadszentkirály–Pellérd 2–0, Szigetvár–Kökény 7–2, Szársomlyó–Lippó 9–0, Dunaszekcső–Báta 2–5, Mágocs–Olasz 2–5, Hidas–Palotabozsok 2–0, Borjád–Töttös 6–0.

Elmaradt meccsek: Kishárságy–Orfű, Hunyadi–Misinai Sasok, Szajk–Lánycsók, Hosszúhetény–Sásd, Kölked–Görcsönydoboka, Pécsvárad–Szászvár.

Félbeszakadt párharc: Somberek–Bányász, (félidőben 7–0-nál).

Erőnyerők: Bóly, Harkány, Komló, Mohács, Nagykozár, PVSK, Siklós, Villány, Szederkény, Véménd, Kétújfalu, Ócsárd, Himesháza.

A második fordulót a tervek szerint szeptember 4-én, szerdán 17.30-tól rendezik meg.