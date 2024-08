A HR-Rent Kozármisleny Kisvárdán egy fordulatos, ötgólos meccsen elszenvedte idénybeli első vereségét, de máris talpra kell állnia egy hasonlóan kemény, ha nem még erősebb ellenféllel szemben. A tavaly a feljutásról épp csak lecsúszó Vasas érkezik a kék-fehérekhez, s az angyaföldiek biztosan extrán motiváltak lesznek Gera Zoltán vezetőedző menesztését követően. Kirchnerék persze megijedni nem fognak a riválistól, hiszen tavaly is le tudták győzni hazai pályán egy drámai hosszabbításos góllal 4–3-ra.

A negyedik helyezett ellen a győzelem itt a szezon elején is komoly fegyverténynek számíthat, s akár több helyezést is jelenthet a tabellán. Az biztos, hogy az angyalföldieket megelőzné a Misleny siker esetén.

Eddig a Szentlőrinc számára nagyszerűen alakult ez az idény, hiszen a három győzelmet követően a negyedik fordulóban is meg tudott tartani egy pontott. Ezzel nem csak veretlensége tart ki, de egyelőre a tabella élén is áll a piros-fekete együttes. Az 5. fordulóban a harmadik helyezett BVSC-Zuglóhoz utazik az éllovas, s ellenfelével van elszámolni valója. Még a 2023-as NB II.-es osztályozón, nyertek a fővárosiak 2-1-re Lőrincen, amivel egy évre a harmadik vonalba száműzték Tamás Lászlóékat. Ezért is visszavághatnak most a piros-feketék tovább csökkentve a veretlen gárdák számát, sőt, ha a Gyirmót kikapna Kazincbarcikán, lehetnek az utolsók, akiket még senki nem győzött le.