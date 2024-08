A 23 esztendős Szekszárdi Milán NB II.-es rutinnal érkezett Paksról a piros-feketékhez, az elmúlt két szezon során alapembere volt a Kolorcity Kazincbarcikának.

– Örülök, hogy itt lehetek, ez egy jó lehetőség számomra, hogy tovább fejlődjek. Mindent meg fogok tenni, hogy a csapat és én is sikeresek legyünk – fogalmazott Szekszárdi Milán. – Waltner Róberttel már dolgoztam együtt, a keze alatt mutatkozhattam be az NB I-ben, ami számomra örök emlék marad. Már első nap éreztem, hogy nagyszerű közegbe csöppentem, amivel a csapat akár bravúrokra is képes lehet a bajnokságban.

A 2005-ös születésű Nagy Mátét már ismerheti a baranyai közönség, hiszen a Kozármisleny gárdájában többször is kapott lehetőséget a második vonalban.

– Nagy öröm számomra, hogy ide jöhettem. Bízom benne, ha megkapom a lehetőséget, akkor meg tudom mutatni, hogy mire vagyok képes – mondta Nagy Máté. – Waltner Róberttel már ismerjük egymást, hiszen Pakson többször is részt vehettem az NB I-es csapat edzésein. Szeretnék minél több időt a pályán tölteni és ahol csak tudom, segíteni a csapatot a céljai elérésében.