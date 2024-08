Hadi Barna két klubtársával, Lustyik Alexanderrel és Fekete Bálinttal egyetemben az utánpótlás válogatottba is bekerült megerősítve, hogy jó úton jár.

– Először meglepő volt, hogy minket beválogattak. Ezt 2024 februárjában A Repülés Éjszakája rendezvényen hirdették ki. Pécsről Lustyik Alexander, Fekete Bálint és én kerültem be az utánpótlás válogatottba, és 2025-től junior válogatottak lehetünk – folytatta.

A következő nagy kaland Dél-Afrikába repíti a tehetséges sportolót, ugyanis elnyerte a Magyar Vitorlázórepülő Szövetség pályázatának egyik helyét egy namíbiai edzőtáborra.

– A pályázat célja, hogy Namíbiában egy kéthetes vitorlázórepülő táborban részt vehessünk. Október 31-től november 16-ig tart majd. Felváltva fogunk repülni Alexszel. Az ottani időjárás lehetővé teszi, hogy megfelelő géppel akár 1000 kilométert is repüljünk, ami 7-8 órát is igénybe vehet. Fárasztó két hét vár ránk, de biztosan életre szóló, felejthetetlen élmény lesz. Amiatt lehet ilyen hosszan repülni Veronica környékén, mert a felhőalap rendkívül magasan van, ami nagy siklásokat tesz lehetővé, illetve a sivatag miatt erősek a termikek is. A meleg éghajlat miatt hosszabb az az idő is a nap során, ami alatt repülhetünk. Akár már délelőtt 10 órás indulás is elképzelhető, és este 7-8-ig is fent lehet lenni – magyarázta Hadi, majd hozzátette, a termik a környező levegőhöz képest melegebb, ezért emelkedő légáramlás, amely az atmoszféra alacsonyabb rétegeiben keletkezik.