A szakosztály nehéz helyzetét a jó szakmai munkával, illetve a remek szurkoló tábor által teremtett légkörrel ellensúlyoznák, ami meggyőzheti a tehetséges sportolókat, hogy ugródeszkaként használják a lehetőséget, amit itt kínálnak.

– A tavalyi évi kisiklás kapcsán úgy gondolom, ott követtük el a legnagyobb hibát, hogy nem léptünk időben. Egy meccsen az edzőnek is tudni kell, mikor kérje ki az idejét. A részünkről ez meglehetősen későn történt – jelentette ki Antonio De Blasio, a szakosztály vezetője. – Még a 24. órában tudtunk lépni egyet, hogy ne kelljen osztályozót játszanunk. Erre sokkal jobban oda kell figyelnünk. Nagyon fontos, hogy amennyiben nincs Pécsen elsőosztályú vízilabda, minden sorvadásnak fog indulni. A gyerekek azért űzik itt a sportot, azért nem mennek el a korosztályos csapatokból, mert van kimenet. Ha ez nem így lenne, rengeteg tehetséget vesztenénk el. Ezért fontos, hogy a szponzoraink maradjanak azok, és emeljenek a támogatásunkon. Elindultunk azon az úton, hogy növeljük a bevételeinket, de a keret kialakításnál még fontos szempont volt, hogy kis pénzért hozhassunk jó játékosokat.

A munka tehát már folyik, s idén tapasztalt szerb játékosok segíthetik a pécsi fiatalokat a medencében.

– Öt új játékosunk van, ebből kettő légiós. Rogacs Dragoljub balkezes, a jobb oldalon játszik. A Vojvodina nevelése, de megfordult már Nagyváradon is, Most 26 éves – mutatta be együttesét Zlatko Rakonjac vezetőedző. – Mihajlo Andrin ’99-es születésű, a bal oldalon játszik, a VK Partizán nevelése, az utóbbi két szezont a Novi Beográdnál töltötte. Mellettük három, 2005-ös magyar fiatal jött. Szűcs Lajos Levente a Vasastól, Kondor Zalán az OSC-től és Cseh Alex a Szolnoktól érkezett. A csapat átlagéletkora 20,6 lesz, ami rettentő fiatal. A célunk az lesz, hogy minden meccsen kihozzuk magunkból a maximumot, nem tudjuk még, ez mire lesz elég. Mindig győzni akarunk és fejlődni, a Fradihoz is így megyünk. A felkészülés nagyon jól halad, teljesen más a játékosok hozzáállása, mint tavaly.