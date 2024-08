A hétvégén kezdődik a Baranya vármegyei II. 2024/25-ös pontvadászata, ráadásul három napon át pattog majd a labda az első fordulóban.

Az első kör nyitómeccsét a Komlói Bányász Stadionban rendezik, ahol a Bányásznapoknak köszönhetően a hangulatra biztosan nem lehet panasz. A házigazda tavaszi gólvágója, Novák Balázs ismét a Himesháza labdarúgócsapatában bizonyíthat, így új gólfelelőst kell találnia Pénzes Szabolcsnak. Az ünnepségbe a vármegye hármas bajnokság egyik aranyérmese, a Misina Sasok rondíthat bele, márpedig a tavalyi idényben mutatott játékukat látván erre azért jó esély nyílik.

Szombatra majd két párharc marad, méghozzá a Beremend pécsi, illetve a Véménd sellyei vendégjátéka. Az elmúlt szezont tekintve mindkét vendégcsapat esélyesebbnek számít, de még egyik együttes sem játszott tétmeccset, így kár jóslatokba bocsátkozni.

Vasárnap pedig igazi futballdömping lesz a vármegyében: a Kétújfalu Lánycsókra, a Somberek Ócsárdra, a Boda Diana Szajkra, míg a Himesháza a címvédő Szederkényhez látogat. A felsorolásból egyértelműen az utolsó ütközetet lehet várni a leginkább. A Szederkény irányítását a nyáron Tasselmájer Adrián vette át, ráadásul a vármegyében sokak által jól ismert tréner négy visszatérővel, Hideg Lászlóval, Hoffmann Erikkel, Werner Valérral és Zsdrályevics Nikóval is együtt dolgozhat. A keret tehát összességében erősödött, így biztosan kitűzött cél a dobogó. Himesházán is volt játékosmozgás a nyáron, de a legörömtelibb hír, hogy a nyáron hatodszor is gólkirályi címet ünneplő Novák Balázs Mihály visszatért. Az ő rutinja és gól­érzékenysége nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a Himesháza az élmezőnyhöz tartozzon.

Pénteki mérkőzés: Sport36 Komlói Bányász II.–Misinai Sasok MLE, 17.00.

Szombati mérkőzések: PTE PEAC III.–Beremend Építők Sport KFT, 13.00, Sellye VSK–Véménd KSE, 17.00.

Vasárnapi mérkőzések: Közműépker Lánycsók SE–Kétújfalui SE, K. Ócsárd SE–Kaitz Agro Somberek SK, Szajki SE–Boda Diana SE, Szederkényi SE–Himesházi KSE, (mindegyik 17.00).