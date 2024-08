Kiharcolta a magyar női kosárlabda-válogatott, hogy ott lehessen a világbajnoki selejtezőben azzal, hogy legyőzte Szenegált is a ruandai előselejtezős torna fináléjában.

A megmérettetés során több pécsi érdekeltségű sportoló is sokat tett ezért a sikerért, köztük az NKA Universitas Pécs két nyári szerzeménye, Studer Ágnes és Török Ágnes is. A legnagyobb elismerés azonban egy korábbi kedvencnek járt, Kiss Virág ugyanis bekerült a torna legjobb ötösébe is. Az utolsó mérkőzésen is az együttes legjobb pontszerzője volt a maga 17 egységével.

Nem csak a ruandai tornán ismertek el az NKA Universitas Pécshez kötődő kosárlabdázót. A csapat centere, Julia Reisingerova lett a mexikói megmérettetés legértékesebb játékosa. A csehek kiválósága végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva vezette végső győzelemre nemzeti együttesét. A döntőben Csehország Dél-Koreát verte 73–67-re, Reisigerova 9 ponttal, 6 gólpasszal és 4 lepattanóval járult hozzá a sikerhez.

A ruandai torna All-star ötöse: Kiss Virág (Magyarország), Ndioma Kane (Szenegál), Lelik Réka (Magyarország), Holly Winterburn (Nagy Britannia), Bella Murekatete (Ruanda).