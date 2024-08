– A mérkőzésről beszélnék kevesebbet, inkább az elmúlt hetek folyamata a fontos – fogalmazott Pinezits Máté, a Kozármisleny vezetőedzője a találkozó után. – Az első félidőben a Honvédnak több lehetősége volt, de a második félidőre tudtunk változtatni. Óriási kalapemelés a csapat irányába, mert labdával és anélkül is mindent megcsináltak, amit megbeszéltünk. Annak kimondottan örülök, hogy az első három fordulóban háromszor nyúltunk bele jól a mérkőzésekbe, a taktikába, és mindháromszor jól reagált rá a csapat, jól sült el. Az első két fordulóban ez 1-1 pontot, most pedig hármat eredményezett. A szakmai oldal mellett a hétnek volt egy emberi oldala is, amiről a csapattal beszélgettünk. Nagyon ritka, amikor egy klub ilyen értékeket képvisel, amiben él, amiben dolgozik. A „Foci mindenkié!” kampányról értekeztünk, ez mit is jelent, és ezt egy új mezzel hirdettük meg. Azt gondolom, jó üzenet volt a csapatnak is, kifele is. Büszke vagyok a srácokra, nemcsak az eredmény miatt, mert az előző hetekben is szenzációsan dolgoztak! Nem csak pontokban, nem csak győzelmekben mérjük a fejlődésünket, hanem egy folyamatban. Az előző hetekben egyszer sem hallotta tőlünk senki, hány embert kell újraépítenünk, egyszer sem mondtuk, hogy a mérkőzés előtt közvetlenül megsérült játékosunk, vagy félidőben sérülés miatt kellett cserélnünk, vagy 3-4 fiatal van a pályán. Igyekszünk fejlődni, hétről-hétre jobbnak lenni. Elképesztően büszke vagyok a csapatra! A tisztelet és a szívem is azt diktálja, hogy sikeres szereplést kívánjak a Honvédnak: érjék el a céljaikat! Saját szurkolóinknak hálával és köszönettel tartozunk! Köszönjük a fergeteges biztatást és a támogatásukat!