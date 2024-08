Két vesztes bajnokit követően magabiztos győzelmet aratott a PMFC labdarúgócsapata a MOL Magyar Kupa második fordulójának szombati játéknapján.

Ezúttal is szerencsésnek mondhatta magát Aczél Zoltán együttese, ugyanis az első körhöz hasonlóan ismét egy vármegye egyes pontvadászatban szereplő alakulat ellen kellett megmérkőzni, de az összeállítást látva is komolyan vette a párharcot a pécsi klub.

Az első perceket látva meg pláne ez lehetett az ember érzése, hiszen Tóth Zoltán révén kilenc percnyi játék után már kétgólos előnybe volt a vendégcsapat. A harmincadik percben Ócsai találata után lezártnak tűnt a mérkőzés, de a hajrában Páger büntetőből egyet lefaragott a hátrányból.

Ennek is köszönhetően a PMFC a fordulást követően is éles maradt, Tóth négy gólig jutott, a csereként beálló Szalánszki mesterhármast jegyzett, de Wirth is feliratkozott a gólszerzők közé.

Ezzel tehát a harmadosztályban vitézkedő baranyai brigád érdekelt lesz a második legrangosabb hazai versenysorozat harmadik fordulójában.

Somogysárd SE–PMFC 1–9 (1–3)

Somogysárd. Vezette: Holczbauer (Keszthelyi, Huszár). Somogysárd SE: Horváth N. – Orbán, Páger, Márton Cs., Herzsenyák – Terestyéni, Halász R., Kulcsár K., Grabarics – Nagy Z., Kreizer. PMFC: Varasdi – Sági, Ikonomou, Füredi – Rabatin, Zvara – Hegedűs, Ócsai, Preklet, Fejős – Tóth Z.

Gólszerzők: Páger (41. – büntetőből), illetve Tóth Z. (6., 9., 65., 74.), Ócsai (30.), Szalánszki (67., 86., 89.), Wirth (82.).