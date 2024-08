Visszalépett a helyes útra a PMFC a labdarúgó NB III. 5. fordulójában, s vasárnap ezen az ösvényen folytatná haladását. A piros-feketék 16 órakor a Dunaharaszti MTK-t fogadják a Stadion utcában.

Aczél Zoltán együttese egy egyre jobb formába lendül együttest fogad. A harasztiak két nagy vereséggel indítottak, az Iváncsa négyet, az MTK II. hármat lőtt nekik, de ezt követően a Gárdony-Agárdot már lenullázták, s a Bonyhád ellen a góllövő cipőt is megtalálták. A tolnaiakat kettővel verték, majd a Dunaföldvár ellen is megszerezték a legutóbbi fordulóban a három pontot. Persze a piros-feketék a Paks II. elleni győzelmet követően nagy önbizalommal várhatják a meccset, s újabb fontos lépést tehetnek az élmezőny nyomába. Sőt, akár a dobogó környékére fel is jöhetnek.

Eközben a pontot még nem szerző PTE-PEAC-nak a Gárdony-Agárdhoz kell utaznia, amely szinte semmivel nem szerepel jobban nála. A vendéglátó eddig két döntetlent és három vereséget jegyzett, s így két hellyel előzi meg a pécsieket. Ha az egyetemistáknak sikerülne megnyernik ezt a meccset, áttörhetnének egy gátat, s akár az újonc Bonyhád mögé felzárkózhatnának, amely három pontjával épp a veszélyzóna felett áll.