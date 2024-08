Hivatalossá vált, hogy a pécsi születésű 24 éves Csoboth Kevin elhagyja az Újpest gárdáját, és a svájci FC St. Gallen együtteséhez igazol. Sajtóhírek szerint 1 millió euró körüli összegért vált klubot az Európa-bajnokságon a skótok ellen a 110. percben gólt szerző labdarúgó. Ez az összeg egyébként megegyezik azzal, amire a mértékadó Transfermarkt taksálja a támadó értékét.

– Csoboth Kevin 24 évesen jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Örülünk, hogy minket választott – nyilatkozta a svájciak sportigazgatója, Roger Stilz.

Mint ismert, Csoboth a PMFC utánpótlásában kezdte, majd a Főnix-Gold akadémiáját is megjárta. Később Portugáliában a Benfica utánpótlásában és második csapatában szerepelt, majd hazatérve a Fehérvár FC igazolta le, s kölcsönadta Szegedre. Ott játszott olyan jól, hogy az Újpest lecsapott rá, s aztán Marco Rossi figyelmét is felkeltette.

– Kevin távozása nem pénzkérdés volt, hanem egy személyes döntés – részletezte az ujpestfc.hu-n a klub elnöke, Ratatics Péter.. Ő úgy érezte, váltania kell ahhoz, hogy még magasabb szinten tudja folytatni a pályafutását, mi pedig a magyar labdarúgás és a magyar válogatott érdekeit szem előtt tartva úgy döntöttünk, nem gördítünk akadályt a távozása elé. Kevinért már több mint egy éve is érkezett komoly ajánlat, ám ő a kiemelkedő fizetés és a külföldi karrier helyett akkor úgy döntött, marad és segíti a klubot a bennmaradás kiharcolásában. Ezt és minden mást, amit az Újpestért tett köszönünk neki! Óriási büszkeség, hogy 60 év és Bene Ferenc után újra újpesti gólszerzőt ünnepelt az egész ország egy Európa-bajnokságon. A búcsú reméljük, hogy nem végleges és látjuk még Csoboth Kevint lila-fehérben. Most azonban nem tehetünk mást, mint hogy sok sikert kívánjunk neki, hogy elérje mindazt a labdarúgásban, amire hivatott.

Természetesen a labdarúgó is elbúcsúzott az egyesülettől és a szurkolóktól.

– Szeretném megköszönni az Újpest FC vezetőségének a korrekt hozzáállást az átigazolásom kapcsán. Nehéz szívvel hoztam meg ezt a döntést, hiszen még szinte gyerekként érkeztem, most pedig válogatott játékosként távozom. Mégis nyugodt vagyok, mert kizártnak tartom, hogy olyan helyzetbe kerüljön a klub, mint amilyenben akkor volt, amikor visszautasítottam egy komoly ajánlatot, és inkább maradtam segíteni. Szeretném megköszönni a szurkolóknak is, hogy mindössze öt perc NBI-es rutin mellett is megadták nekem a bizalmat, és támogattak abban, hogy a bajnokságban, sőt a válogatottban is le tudtam tenni a névjegyem. Örökre a szívemben maradtok, boldogan fogok visszagondolni az itt töltött évekre. A közös utunk most véget ért, de remélem, magamra húzhatom még az Újpest mezét! – fogalmazott Csoboth.