Évről évre különleges ötletekkel lép elő a HR-Rent Kozármisleny NB II.-es labdarúgócsapata az ünnepek, a szezonkezdés vagy épp a mezbemutatás kapcsán. Megható videókkal, Kész átverés show-val, s egyebekkel is igyekszik kiszolgálni a közönségét. Most a 2024/2025-ös idény szerelését mutatta be a klub egy egyedi fotókampánnyal. A képeken ugyanis nem az együttes sportolóin feszül a dressz, ehelyett a társadalom sokszínűségére igyekeznek felhívni a figyelmet.

Sokan-sokfélék vagyunk, de a foci összehoz minket, mert „ A foci mindenkié!”

– vallják, így megjelenek fiatalok, idősek, nők, férfiak speciális képességű, illetve fogyatékossággal élő emberek is a fotók között.

– Az egyik modellünk például a vakok számára kifejlesztett speciális focilabdával szerepel a képen, mert hogy ilyen is van – osztotta meg velünk Hadobás Olivér, az ötletgazda. – A modellek kiválasztása hosszú folyamat volt, de nagyon sok jó kapcsolat alakult ki, hiszen egyfajta összefogás ez a kampány. Mindenki egy jó ügyet szeretett volna képviselni, ez pedig összehozza az embereket. Bízom benne, sok embernek tudunk kedvet csinálni a sporthoz, a kampány hatására akár szurkolóként vagy játékosként is kipróbálják magukat.