A hétvégén a Sellye vajszlói vendégjátékával indul a Baranya Vármegyei Kupa 2024/25-ös idénye, ahova a tavalyi évhez hasonlóan idén is minden felnőttcsapatnak kötelező jelleggel neveznie kellett.

Két esztendeje hat, tavaly pedig kilenc találkozó maradt el a nyitányon különböző okok miatt, ráadásul egyet félbe is szakítottak. A hírek szerint ezúttal is jó esély van arra, hogy Kishárságyon, Szalántán és Pécsváradon nem indul majd útjára a labda. Mindenesetre így is találni olyan párharcot a felhozatalban, ami izgalmasnak ígérkezik.

A Baranya vármegyei Kupa első fordulójának tervezett mérkőzései: Vajszló–Sellye, (08.17., 17.00), Kishárságy–Orfű, Hunyadi–Misinai Sasok, Újpetre–Egerág, Baksa–Beremend, Bogád-Pogány–Gyód, Mozsgó–Boda-Diana, Szabadszentkirály–Pellérd, Szigetvár–Kökény, Szársomlyó–Lippó, Szajk–Lánycsók, Dunaszekcső–Báta, Hosszúhetény–Sásd, Kölked–Görcsönydoboka, Pécsvárad–Szászvár, Mágocs–Olasz, Somberek–Bányász, Hidas–Palotabozsok, Borjád–Töttös.

Erőnyerők: Bóly, Harkány, Komló, Mohács, Nagykozár, PVSK, Siklós, Villány, Szederkény, Véménd, Kétújfalu, Ócsárd, Himesháza.

A második fordulót a tervek szerint szeptember 4-én, szerdán 17.30-tól rendezik meg.