A PMFC megkezdte az NB I.-re készülő női labdarúgócsapat szezonjára is árulni a bérleteket. A teljes idényre szóló belépő 10 ezer forintba kerül, míg a 14 éves kor alatt, s a 65. év felettiek regisztrációs bérlete 2000 forint. A hazai meccsek jegyei egységese 1000 forintba kerülnek majd. A két korábban kiemelt korosztály ingyenesen látogathatja ezeket a találkozókat.

Azoknak, akik már a férfi együttes meccseire megváltották bérletüket, nem kell még egyre beruházniuk, ugyanis azzal is látogathatóak a női gárda összecsapásai, s ez fordítva is igaz. Aki most, a női NB I.-es szezonra vált belépőt, az látogathatja a férfi NB III.-as gárda mérkőzéseit is.